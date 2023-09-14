الأمم المتحدة: اكتشاف 13 مقبرة جماعية في الجنينة بدارفور

ذكرت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس) الأربعاء أن مكتب الأمم المتحدة المشترك لحقوق الإنسان تلقى تقارير "موثوقة" عن وجود ما لا يقل عن 13 مقبرة جماعية في الجينية بإقليم دافور والمناطق المحيطة بها.

وقالت البعثة -في منشور على منصة "إكس" (تويتر سابقا)- إن المقابر المكتشفة كانت نتيجة هجمات شنتها قوات الدعم السريع ومليشيات عربية مسلحة على مدنيين، مشيرة إلى أن معظم الضحايا من عرقية المساليت.

يشار إلى أن قبيلة المساليت كانت حذرت في وقت سابق من أن قوات الدعم السريع تخطط للاستيلاء على منطقة الجنينة، لا سيما أنها تمثل عمقا إستراتيجيا لوجود الذهب واليورانيوم، وتعد نقطة ارتباط بتشاد وليبيا وأفريقيا الوسطى.

واستهدفت قوات الدعم السريع والمليشيات العربية المتحالفة معها المدينة في يونيو/حزيران الماضي، بهجمات أدت إلى مقتل أكثر من 5 آلاف شخص، وإصابة ما لا يقل عن 8 آلاف آخرين، وفق تقارير.

وإثر هذه المواجهات وقّعت المساليت وقبائل عربية اتفاقا لوقف الاقتتال بالمدينة.