قال المعهد الوطني للجيوفيزياء في المغرب إن الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد في وقت متأخر من مساء الجمعة بلغت قوته 7.2 درجات على مقياس ريختر، في حين قالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن شدته بلغت 6.8 درجات على المقياس نفسه.

ومقياس ريختر هو مقياس عددي يستخدم لقياس شدة الزلازل، وهو يعد أحد أدق المقاييس في هذا الشأن.

تم تصميمه بواسطة عالم الزلازل والفيزيائيي الأميركي تشارلز ريختر، وهو يتكون من عشر درجات ويحدد قوة الزلازل كميا وبمقدار الطاقة المنبعثة من بؤرة الزلزال.

مزيد من التفاصيل في التقرير المرفق..