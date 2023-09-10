السعودية تعلن توقيع مذكرة تفاهم بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا

أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان -السبت- توقيع مذكرة تفاهم لمشروع اقتصادي يجمع بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا.

جاء ذلك خلال قمة العشرين التي ترأّس فيها وفد بلاده والمنعقدة في نيودلهي.

وقال الأمير محمد بن سلمان -في كلمته عن توقيع مذكرة تفاهم بشأن مشروع الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا- إن ذلك يأتي لتحقيق المصالح المشتركة وتعزيز الترابط الاقتصادي.

وأشار ولي العهد السعودي إلى أن هذا المشروع سيسهم في تطوير البنى التحتية التي تشمل السكك الحديدية، وربط الموانئ، وتعزيز التبادل التجاري بين الأطراف المعنية.

كما نوه الأمير محمد بن سلمان بمبادرة الشراكة للبنية التحتية العالمية التي أطلقها الرئيس الأميركي جو بايدن بمساهمة سعودية مقدارها 20 مليار دولار، معربا عن أمله في إيجاد التكامل بين جميع هذه المبادرات.

وشهدت الجلسة الافتتاحية مصافحة بين الرئيس الأميركي بايدن وولي العهد السعودي توسطها رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.