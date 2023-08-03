رئيسي يدعو محمد بن زايد لزيارة طهران

ذكرت وكالة تسنيم الإيرانية الخميس أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وجه دعوة رسمية إلى نظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لزيارة طهران في المستقبل القريب.

كما نقلت وكالة أنباء الإمارات أن وزير الدولة خليفة شاهين المرر تسلم كتاب دعوة الزيارة الموجهة إلى الرئيس الشيخ محمد بن زايد من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

وقالت إن الدعوة سلمها سفير إيران لدى الإمارات رضا عامري، دون مزيد من التفاصيل.

يذكر أنه في أبريل/ نيسان الماضي عينت إيران سفيرا لها لدى دولة الإمارات للمرة الأولى منذ 6 سنوات وسط إعادة ترتيب العلاقات بين دول الخليج وإيران.

وكانت الإمارات خفضت مستوى علاقاتها الدبلوماسية مع إيران عام 2016، وذلك بعد أن قطعت السعودية علاقاتها مع إيران.

وجاءت خطوة السعودية ردا على اقتحام سفارتها في طهران من قبل محتجين غاضبين من إعدام الرياض رجل الدين الشيعي نمر النمر الذي أدين في قضية إرهاب.

التجارة أهم من السياسة

ولكن الخلافات الإيرانية الإماراتية لها جذور أخرى، حيث يتنازع البلدان على جزر طنب الصغرى وطنب الكبرى وأبوموسى.

وأمس الأربعاء، أعلنت إيران تنفيذ مناورات بحرية في جزيرة أبوموسى، وقالت البحرية الإيرانية إن حماية هذه الجزر تتعلق بشرف البلاد.

ورغم الخلاف السياسي والنزاع الحدودي، فإن الروابط الاقتصادية بين الطرفين ظلت قوية على مدى العقود الماضية.

وتشير أرقام نشرت سابقا، إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 21 مليار دولار في الفترة من مارس/آذار 2021 إلى مارس/آذار 2022.