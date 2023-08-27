4 قتلى بإطلاق نار في ولاية فلوريدا الأميركية

أفادت وسائل إعلام أميركية السبت بمقتل 4 أشخاص في إطلاق نار في ولاية فلوريدا الأميركية دون أن تتضح دوافع الجاني وراء الهجوم.

وذكرت قناة فوكس نيوز أن إطلاق النار وقع في أحد متاجر سلسلة "دولار جنرال" في جاكسونفيل بولاية فلوريدا وأدى إلى مقتل 4 أشخاص.

ولم تتضح تفاصيل عن خلفيات الحادثة، في حين ذكرت رويترز أن شرطة جاكسونفيل لم ترد بعد على طلب للتعليق.

وقالت رئيسة البلدية دونا ديغان لقناة نيوز 4 جاكس إن رجلا تحصن في أحد متاجر "دولار جنرال" على طريق كينغز.

وذكرت القناة أن المسلح أطلق النار على سيارات كانت تمر بجوار المتجر قبل أن يتحصن داخله.

وقال عضو في مجلس البلدية للقناة نفسها إن الشرطة قتلت مطلق النار، الأمر الذي لم تؤكده الشرطة بشكل رسمي بعد.

في وقت سابق السبت، نقل 7 أشخاص على الأقل إلى المستشفى بعد إطلاق نار جماعي في مهرجان كاريبي في مدينة بوسطن بشمال شرق الولايات المتحدة، وفق ما أعلنت الشرطة.

وقُتلت امرأتان بالرصاص خلال مباراة بيسبول في شيكاغو في الليلة السابقة، حسب ما ذكرت السلطات في المدينة الواقعة في الغرب الأوسط.

كما قتل شاب يبلغ 16 عاما بالرصاص وأصيب 4 آخرون بعد نشوب مشاجرة خلال مباراة لكرة القدم في مدرسة ثانوية في ولاية أوكلاهوما، وفق الشرطة المحلية.

وتعاني الولايات المتحدة من الانتشار الكثيف للأسلحة النارية وسهولة حصول المواطنين عليها، ويؤدي هذا الوضع إلى عدد كبير من الوفيات جراء حوادث إطلاق النار بدوافع مختلفة.

ويفوق عدد الأسلحة في الولايات المتحدة عدد سكانها، وتسجل البلاد أعلى معدل للوفيات الناجمة عن إطلاق نار مقارنة بأي دولة متقدمة، وبلغت الحصيلة 20 ألفا و200 قتيل عام 2022، حسب منظمة "أرشيف العنف المسلح".