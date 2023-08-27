العراق يعتقل عنصرا من تنظيم الدولة بأحد فنادق بغداد

أعلنت السلطات العراقية -اليوم الأحد- أنها اعتقلت شخصا ينتمي إلى تنظيم الدولة في بغداد، متهمة إياه بجمع "معلومات" عن عناصر الأجهزة الأمنية.

وقالت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية التابعة لوزارة الداخلية -في بيان- إن الرجل اعتقل "في أحد فنادق بغداد" بجانب الرصافة على الضفة الشرقية لنهر دجلة.

وأضاف البيان أنه جرى اعتقال الشخص المذكور "بناء على معلومات استخبارية دقيقة تلقتها مفارز وكالة الاستخبارات المختصة بأمن المرافق السياحية والتي تضمنت وجود أحد المطلوبين بقضايا إرهابية".

وأشارت الوكالة إلى أنه عند التحقيق مع المعتقل تبين أنه "تم تكليفه بتقديم المعلومات الشخصية عن رجال الأجهزة الأمنية ضمن محافظة نينوى" شمال البلاد، لافتة إلى أنه "اعترف" بانتمائه إلى تنظيم الدولة، وفقا للبيان.

ولم يكشف بيان الداخلية العراقية هوية المعتقل ولا اسم الفندق الذي أُوقف فيه.

مفارز وكالة الاستخبارات المختصة بأمن المرافق السياحية تلقي القبض على مطلوب بقضايا إرهابية في أحد فنادق بغدادhttps://t.co/KrqIng32yy pic.twitter.com/MIm9qG4jJj — وزارة الداخلية العراقية (@socialmoigoviq) August 27, 2023

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية في مارس/آذار الماضي، عن مسؤول عراقي وصفته بالكبير، أن تنظيم الدولة لديه ما بين 400 و500 عنصر نشط في العراق.

كما ذكر تقرير أممي- نُشر في يوليو/تموز الماضي، أن "عمليات مكافحة الإرهاب التي تقوم بها القوات العراقية" حدّت من أنشطة تنظيم الدولة في البلاد.

وكانت القوات الأميركية أعلنت اغتيال عدد من قادة تنظيم الدولة في عدة عمليات أبرزها زعيماه السابقان أبو بكر البغدادي في أكتوبر/تشرين الأول 2019 ثم أبو إبراهيم القرشي في فبراير/شباط 2022 بمحافظة إدلب شمال غرب سوريا.

وفي فبراير/شباط الماضي، أعلن الجيش الأميركي أنه قتل القيادي في تنظيم الدولة حمزة الحمصي.

ومني تنظيم الدولة بهزيمة أولى بالعراق عام 2017، وسوريا عام 2019، وخسر كامل مناطق سيطرته الأساسية. إلا أن عناصره المتوارين لا يزالون يشنون هجمات بالبلدين، وإن كانت محدودة، كما يتبنى التنظيم هجمات في دول أخرى.