تايوان تبلغ عن نشاط عسكري صيني في منطقة دفاعها الجوي

قالت وزارة الدفاع التايوانية صباح اليوم السبت إنها رصدت خلال الـ24 ساعة الماضية 20 طائرة تابعة للقوات الجوية الصينية تدخل منطقة الدفاع الجوي للجزيرة.

وأوضحت أن الطائرات، ومنها مقاتلات وطائرات مسيرة، عبرت خط الوسط لمضيق تايوان، الذي كان في السابق حاجزا غير رسمي بين الجانبين، ودأبت الطائرات الصينية على عبوره.

وقدمت الوزارة مزيدا من التفاصيل عن النشاط الصيني، وقالت إن الطائرات المشاركة شملت مقاتلات من طراز سو-30 وجي-10 وطائرات مضادة للغواصات، وحلقت على طول الساحل الشرقي لتايوان على المحيط الهادي.

وأظهرت الخريطة أن طائرة من دون طيار من طراز "تي بي 001" طارت إلى شمالي تايوان، وتوجهت إلى المحيط الهادي.

ووصفت وسائل الإعلام الرسمية الصينية الطائرة "تي بي 001" بأنها "العقرب الثنائي الذيل"، وعرضت صورا لها وهي تحمل صواريخ تحت جناحيها، قائلة إنها قادرة على التحليق على ارتفاعات عالية والقيام بمهام بعيدة المدى.

وكانت الصين قد أجرت يوم السبت الماضي مناورات لمدة يوم حول تايوان، في رد غاضب على توقف وليام لاي نائب الرئيسة لفترة قصيرة هذا الشهر في الولايات المتحدة.

كما أدانت بكين هذا الأسبوع موافقة الولايات المتحدة على المزيد من مبيعات الأسلحة لتايوان، في حين أعلنت تايبيه أنها تخطط لإنفاق 3 مليارات دولار العام المقبل لشراء أسلحة بما في ذلك طائرات مقاتلة.