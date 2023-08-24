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اللجنة السعودية التركية الباكستانية تعقد اجتماعها الأول في الرياض

اللجنة الثلاثية «السعودية - التركية - الباكستانية»، تعقد اجتماعها الأول في الرياض، لبحث سُبل تعزيز التعاون الدفاعي. المصدر: وزارة_الدفاع
اللجنة الثلاثية السعودية التركية الباكستانية خلال لقائها في الرياض (الصحافة السعودية)
24/8/2023

عقدت اللجنة الثلاثية السعودية التركية الباكستانية اجتماعها الأول في الرياض لبحث سبل تعزيز التعاون الدفاعي.

وانعقد الاجتماع بحضور مساعد وزير الدفاع السعودي ومدير الأركان العامة للجيش الباكستاني ونائب وزير الدفاع التركي.

وقالت وزارة الدفاع السعودية إن فرق عمل من البلدان الثلاثة بحثت في اجتماعات ثنائية خريطة التعاون في مجال الصناعات الدفاعية ونقل وتوطين التقنية وتطوير البحث العلمي.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد زار المملكة في يوليو/تموز الماضي، بمستهل جولة خليجية شملت أيضا كلا من قطر والإمارات. وعلى هامش الزيارة وقعت كل من تركيا والسعودية اتفاقيات في مجالات الاستثمار المباشر والصناعات الدفاعية والطاقة والدفاع والاتصالات.

المصدر : الجزيرة