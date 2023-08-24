عقدت اللجنة الثلاثية السعودية التركية الباكستانية اجتماعها الأول في الرياض لبحث سبل تعزيز التعاون الدفاعي.

وانعقد الاجتماع بحضور مساعد وزير الدفاع السعودي ومدير الأركان العامة للجيش الباكستاني ونائب وزير الدفاع التركي.

اللجنة الثلاثية «السعودية – التركية – الباكستانية»، تعقد اجتماعها الأول في الرياض، لبحث سُبل تعزيز التعاون الدفاعي.#وزارة_الدفاع https://t.co/ReshWXdV57 pic.twitter.com/IddhHaAsq7 — وزارة الدفاع (@modgovksa) August 23, 2023

وقالت وزارة الدفاع السعودية إن فرق عمل من البلدان الثلاثة بحثت في اجتماعات ثنائية خريطة التعاون في مجال الصناعات الدفاعية ونقل وتوطين التقنية وتطوير البحث العلمي.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد زار المملكة في يوليو/تموز الماضي، بمستهل جولة خليجية شملت أيضا كلا من قطر والإمارات. وعلى هامش الزيارة وقعت كل من تركيا والسعودية اتفاقيات في مجالات الاستثمار المباشر والصناعات الدفاعية والطاقة والدفاع والاتصالات.