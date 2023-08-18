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بلينكن يبحث هاتفيا مع نظيره السعودي ملفات إقليمية ودولية

لقاء سابق بين وزير الخارجية الأميركي (يسار) مع نظيره السعودي في الرياض (الصحافة السعودية)
18/8/2023

قالت وزارة الخارجية الأميركية إن الوزير أنتوني بلينكن تحدث هاتفيا مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان لمناقشة مجموعة من القضايا الثنائية والإقليمية، بما فيها الحرب في أوكرانيا والنزاع في كل من السودان واليمن.

وذكرت الخارجية الأميركية -في بيان- أن بلينكن شكر السعودية على جمع أكثر من 40 دولة في مدينة جدة لمناقشة مبادئ السلام العادل والدائم في أوكرانيا.

وأضاف البيان أن الوزيرين قررا مواصلة العمل معا لإنهاء "الصراع المدمر" في السودان، وبمضاعفة جهود تأمين سلام دائم في اليمن من خلال عملية سلام يمنية يمنية بوساطة الأمم المتحدة.

واستضافت مدينة جدة السعودية اجتماعا دوليا بشأن الأزمة الروسية الأوكرانية، وشارك فيه ممثلون عن أكثر من 40 دولة ومنظمة دولية، بما في ذلك الأمم المتحدة، كما استضافت المدينة جولات محادثات بشأن الأزمة في السودان، وشارك فيها طرفا الصراع.

المصدر : الجزيرة