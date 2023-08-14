اجتماع أردني إماراتي إسرائيلي للدفع بتنفيذ اتفاق "المياه مقابل الكهرباء"

أفادت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن الإمارات سوف تستضيف اجتماعا ثلاثيا يضم الأردن وإسرائيل، لم يحدد موعده بعد، بهدف الدفع لتنفيذ ما سمي "إعلان النوايا" الذي تم توقيعه بين الأطراف الثلاثة عام 2021 لتبادل المياه بالكهرباء.

ويمثل الوفد الأردني في الاجتماع المرتقب وزراء المياه محمد النجار، الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، البيئة معاوية الردايدة، وفق ذات المصادر.

وأوضحت "بترا" أن زيارة الوفد الوزاري للإمارات غير محددة المدة، تتضمن اجتماعا ثلاثيا يضم إلى جانب (الوفد الأردني) الوزيرَ الإماراتي ووزيرَ الطاقة الإسرائيلي.

وأضافت أن الاجتماع سيناقش "مشروع الازدهار بشقيه المياه والطاقة، وسبل الدفع قدما نحو تنفيذ إعلان النوايا" الذي وقعته الأطراف الثلاثة إضافة إلى الجانب الأميركي عام 2021.

وينص "إعلان النوايا" على أن يولد الأردن الكهرباء من الطاقة الشمسية ويضخه لفائدة إسرائيل التي ستعمل على تحلية مياه البحر لمصلحة المملكة التي تصنف ثاني أفقر دولة في العالم بالمياه.

ونقلت وكالة الأناضول عن مصدر أردني، فضل عدم الكشف عن هويته، قوله إن الاجتماع ربما يعقد اليوم الاثنين.

وكانت الأطراف الثلاثة وقعت عام 2021 "إعلان نوايا" للدخول في عملية تفاوضية للبحث في جدوى مشروع مشترك للطاقة والمياه.

وبحسب ما ذكر آنذاك، فإن "إعلان النوايا" يعني "الدخول في عملية دراسات جدوى، من الممكن أن يحصل الأردن من خلالها على 200 مليون متر مكعب من المياه سنويا".