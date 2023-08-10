الرئيس الباكستاني يحل البرلمان تمهيدا لإجراء انتخابات عامة

أعلن مكتب الرئيس الباكستاني أن الرئيس عارف علوي حل البرلمان بناء على توصية من رئيس الوزراء شهباز شريف.

ووقع علوي على التوصية بعد نصف ساعة من إرسالها من قبل شريف في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، مما يمهد الطريق لتشكيل حكومة تصريف الأعمال التي ستشرف على إجراء انتخابات عامة في غضون 90 يوما من تاريخ حل البرلمان.

وجاءت الخطوة قبل 3 أيام من انتهاء ولاية البرلمان البالغة 5 سنوات في 12 أغسطس/آب الجاري، وتم حل مجلس الوزراء الفدرالي تلقائيا بعد التوقيع على المذكرة.

وسيواصل شريف عمله رئيسا للوزراء بالوكالة حتى يؤدي رئيس الوزراء المؤقت اليمين الدستورية.

ومن المنتظر أن يجتمع رئيس الوزراء الباكستاني وزعيم المعارضة رجاء رياض اليوم الخميس، بهدف وضع اللمسات الأخيرة واختيار رئيس الوزراء المؤقت الذي سيشغل المنصب حتى الانتخابات العامة المقبلة.

ويأتي حل البرلمان وسط توقعات بإرجاء الانتخابات المقبلة إلى العام القادم، خاصة بعد الموافقة على نتائج التعداد السكاني الجديدة التي تم الإعلان عنها في يوليو/تموز الماضي.

وفي كلمة ألقاها بجلسة وداع مجلس النواب أمس الأربعاء شكر شريف جميع أعضاء البرلمان على ثقتهم به.

وقال شريف إنه سيكتب إلى رئيس البلاد الليلة توصية بحل البرلمان، تمهيدا لتشكيل حكومة مؤقتة إلى حين إجراء الانتخابات المقبلة في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وجاءت الكلمة قبل انتهاء مدة ولاية شريف الدستورية التي استمرت 16 شهرا، ووصفها بأنها أصعب اختبار في حياته.