تتجسس على معارضين عرب.. الاستخبارات التركية تتمكن من تفكيك خلية للموساد

ذكرت وسائل إعلام تركية أن جهاز الاستخبارات تمكن من تفكيك خلية تتبع جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد) في مدينة إسطنبول.

وأضافت أن هذه الخلية دُرّبت للتجسس وجمع المعلومات عن بعض المؤسسات العربية والمعارضين العرب المقيمين بإسطنبول، موضحة أنها تتكون من مواطنين عرب وأتراك.

وكشفت وسائل الإعلام التركية أن خلية التجسس تلك تلقت أوامر إسرائيلية تضمنت التوجيه عن بعد، ومتابعة وتصوير اللقاءات الثنائية للأشخاص المستهدفين واختراق هواتفهم، مبينة أن الموساد طوَّر أساليب معقدة لتدريب عناصر هذه الخلية لتجنب الوقوع في قبضة المخابرات التركية.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، ذكرت وسائل إعلام تركية أن جهاز الاستخبارات تمكن من تفكيك خلية تتبع جهاز الموساد بإسطنبول.

وقالت وسائل الإعلام حينها إن السلطات الأمنية ألقت القبض على 44 شخصا يعملون لفائدة الموساد من داخل تركيا، حيث كان المقبوض عليهم يجرون تحريات خاصة سرا تحت غطاء شركات استشارية، للتجسس على أفراد ومنظمات غير حكومية فلسطينية موجودة بتركيا.