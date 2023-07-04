مصر وتركيا تتبادلان السفراء

أعلنت كل من مصر وتركيا ومصر -اليوم الثلاثاء- تبادل السفراء بينهما، في خطوة تتوّج جهود إعادة العلاقات بين البلدين إلى طبيعتها.

وفي القاهرة قال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية اليوم الثلاثاء إن مصر وتركيا تبادلتا سفيرين بهدف إعادة العلاقات الدبلوماسية إلى طبيعتها بينهما.

وذكرت الوزارة -في بيان- أن مصر عينت عمرو الحمامي سفيرا لها في أنقرة، بينما عينت تركيا صالح موتلو شن سفيرا لها في القاهرة.

وفي العاصمة التركية أنقرة أعلنت وزارة الخارجية التركية رفع العلاقات الدبلوماسية مع مصر إلى مستوى السفراء.

وأوضحت الوزارة الخارجية التركية، في بيان مشترك، أن أنقرة رشّحت صالح موطلو شان سفيرا لها لدى القاهرة. وجاء في البيان المشترك أيضا أن مصر رشحت عمر الحمامي سفيرا لها في أنقرة.

وأفاد البيان بأن رفع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين "جاء تماشيا مع قرار اتخذه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي".

وأشار إلى أن هذه الخطوة "تهدف لإعادة تطبيع العلاقات بين البلدين، وتعكس الإرادة المشتركة لتطوير العلاقات الثنائية بما يتماشى مع مصالح الشعبين التركي والمصري".