أخبار|المملكة المتحدة

"أنتم كالنازيين".. صحفي بريطاني يهاجم السويد بعد سماحها بإحراق المصحف

الصحفي البريطاني روبرت كارتر يلقي كلمةً أمام السفارة السويدية في العاصمة لندن
الصحفي البريطاني روبرت كارتر يلقي كلمةً أمام السفارة السويدية في العاصمة لندن (مواقع التواصل الاجتماعي)
4/7/2023

وصف الصحفي البريطاني روبرت كارتر دولة السويد التي سمحت بحرق نسخة من القرآن بأنها نازية مثل ألمانيا في ثلاثينيات القرن الماضي عندما كانت تحرق الكتب بدعوى أنها تخريبية أو تمثل أيديولوجيات معارضة للنازية.

وألقى كارتر كلمةً نارية أمام السفارة السويدية في العاصمة لندن أثناء وقفة احتجاجية أمس الاثنين، اعتراضًا على سماح السلطات السويدية بإحراق نسخة من المصحف الشريف الأسبوع الماضي.

ووجّه الصحفي كارتر رسالة للحكومة السويدية بقوله "إن خوفكم وجهلكم غير العقلاني من الإسلام وهجرة المسلمين لأوروبا قائم على تغاض مُخز لفهم معنى الحقيقة والعدالة بالفعل".

وتابع "إنكم تدّعون أنكم مثال رائع عن الديمقراطية ومدافعون عن حرية التعبير عن الرأي، لكنكم حارقو الأدب والشعر وأعظم كتاب ورسالة في هذه الدنيا، القرآن الكريم، أنتم منافقون وقحون لا تفعلون شيئًا سوى الدفاع عن خطاب الكراهية من قبل أقلّية من المتطرفين وناشري الكراهية".

وأضاف "عليكم أن تخجلوا من أنفسكم. كيف تتجرؤون على تعليم الآخرين، خصوصا أولئك من المجمعات المسلمة، الديمقراطية وحرية التعبير وحقوق الإنسان، بينما تروّجون لتدمير الأدب والكُتُب كما فعلت ألمانيا النازية. العار عليكم".

وأكمل كارتر "حقيقة الأمر أن المسلمين احتملوا بما فيه الكفاية، المسلمون في بلاد العالم الإسلامي والدول الأخرى يتم قصفهم وإهانتهم بانتظام، والمسلمات في البلاد الغربية يتم تمزيق حجابهنّ، ومن اسمهم محمد أو عبد الله يتم حرمانهم من فرص العمل".

ولقيت كلمة كارتر تداولا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي، وسط إشادة بها وتأكيد على ضرورة اتخاذ موقف موحد ضد الممارسات المتكررة ضد المسلمين.

والأربعاء الماضي، مزّق مقيم بالسويد -ذو أصول عراقية- يدعى سلوان موميكا (37 عاما) نسخة من المصحف وأضرم فيها النار أمام مسجد ستوكهولم المركزي بعد أن منحته الشرطة تصريحا بذلك بموجب قرار قضائي، الأمر الذي قوبل بموجة استنكار وتنديد واسعة في العالمين العربي والإسلامي.

المصدر : الجزيرة + وكالة سند + مواقع التواصل الاجتماعي