"أنتم كالنازيين".. صحفي بريطاني يهاجم السويد بعد سماحها بإحراق المصحف

وصف الصحفي البريطاني روبرت كارتر دولة السويد التي سمحت بحرق نسخة من القرآن بأنها نازية مثل ألمانيا في ثلاثينيات القرن الماضي عندما كانت تحرق الكتب بدعوى أنها تخريبية أو تمثل أيديولوجيات معارضة للنازية.

وألقى كارتر كلمةً نارية أمام السفارة السويدية في العاصمة لندن أثناء وقفة احتجاجية أمس الاثنين، اعتراضًا على سماح السلطات السويدية بإحراق نسخة من المصحف الشريف الأسبوع الماضي.

"HOW DARE YOU try to lecture Muslims on freedom of speech, you burn books just as Nazis did!" My comments at London's Quran defence protest outside Sweden's Embassy. 🇸🇪 ☪️ #Sweden #Quran #QuranBurning #Islam pic.twitter.com/OolAbD6Lgz — Robert Carter (@Bob_cart124) July 3, 2023

ووجّه الصحفي كارتر رسالة للحكومة السويدية بقوله "إن خوفكم وجهلكم غير العقلاني من الإسلام وهجرة المسلمين لأوروبا قائم على تغاض مُخز لفهم معنى الحقيقة والعدالة بالفعل".

وتابع "إنكم تدّعون أنكم مثال رائع عن الديمقراطية ومدافعون عن حرية التعبير عن الرأي، لكنكم حارقو الأدب والشعر وأعظم كتاب ورسالة في هذه الدنيا، القرآن الكريم، أنتم منافقون وقحون لا تفعلون شيئًا سوى الدفاع عن خطاب الكراهية من قبل أقلّية من المتطرفين وناشري الكراهية".

وأضاف "عليكم أن تخجلوا من أنفسكم. كيف تتجرؤون على تعليم الآخرين، خصوصا أولئك من المجمعات المسلمة، الديمقراطية وحرية التعبير وحقوق الإنسان، بينما تروّجون لتدمير الأدب والكُتُب كما فعلت ألمانيا النازية. العار عليكم".

وأكمل كارتر "حقيقة الأمر أن المسلمين احتملوا بما فيه الكفاية، المسلمون في بلاد العالم الإسلامي والدول الأخرى يتم قصفهم وإهانتهم بانتظام، والمسلمات في البلاد الغربية يتم تمزيق حجابهنّ، ومن اسمهم محمد أو عبد الله يتم حرمانهم من فرص العمل".

ولقيت كلمة كارتر تداولا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي، وسط إشادة بها وتأكيد على ضرورة اتخاذ موقف موحد ضد الممارسات المتكررة ضد المسلمين.

Subhan Allah my Allah bless you and give you more strength @Bob_cart124 You have proved that today you are truly a true Muslim and on the right path And the beauty with which you showed a mirror to democracy, salute to you

Islam means peace!!

the freedom of speech#Sweden #Islam https://t.co/k5QbJuYuOG — Sara Mir (@SaraMirGilgity) July 3, 2023

All we need is a 5 minutes speech like this coming from all corners where Muslims live. https://t.co/1Uefs0t0rk — Bulleh Shah (@BullehShah_) July 4, 2023

Thank you, @Bob_cart124 for addressing this. Tolerance is the only way forward. Europe should stop behaving as if they have encountered Muslims just now.

Sheer hypocrisy and double standards are evident. https://t.co/1TvjBcYM1T — Farrah Raja (@farrahraja) July 3, 2023

Breaks my heart that the Arabs in the Arab world did nothing..💔 غير الادانه والاستنكار https://t.co/wIwR1yXrJ3 — Fatima H. AlHitmi ♡ (@FatmaHAlhitmi) July 4, 2023

Burning any religious scripture is a crime against humanity. have some SABR everyone! This duniya for us all is TEMPORARY. LA ILLAHA ILLALLAH! ☝️ ☪️ https://t.co/2M2Rox9S7z — based_bts_fan (@theyngpak) July 3, 2023

والأربعاء الماضي، مزّق مقيم بالسويد -ذو أصول عراقية- يدعى سلوان موميكا (37 عاما) نسخة من المصحف وأضرم فيها النار أمام مسجد ستوكهولم المركزي بعد أن منحته الشرطة تصريحا بذلك بموجب قرار قضائي، الأمر الذي قوبل بموجة استنكار وتنديد واسعة في العالمين العربي والإسلامي.