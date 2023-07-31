أسوشيتد برس: 4 قتلي من الشرطة بالاشتباك المسلح في العريش

أفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن أربعة من ضباط وأفراد الشرطة المصرية قتلوا في اشتباك مسلح بمقر الأمن الوطني ومحيطه في العريش شمالي شبه جزيرة سيناء (شمال شرق).

وأضافت الوكالة أن المستشفى العسكري في العريش استقبل جثامين الضباط والشرطة وهم من قوات العمليات الخاصة بقطاع اﻷمن المركزي.

وكانت وسائل إعلام مصرية قالت في وقت سابق أمس الأحد إن ضابطا وشرطيين اثنين قتلوا خلال الاشتباك المسلح.

وأِشارت المصادر ذاتها إلى أن أصوات إطلاق رصاص سُمعت منذ الساعة السابعة صباحا، واستمرت حتى الثالثة مساء، بالتزامن مع انقطاع جميع شبكات الاتصال وخدمات الإنترنت في المدينة.

وتجدر الإشارة إلى أن السلطات المصرية تواجه منذ فترة طويلة مسلحين يشنون هجمات، أسفرت عن مقتل المئات من قوات الجيش والشرطة والمدنيين في شمال شبه جزيرة سيناء.