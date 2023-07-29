مئات الآلاف يحيون ذكرى عاشوراء مقتل الإمام الحسين في كربلاء بالعراق

توافد مئات آلاف الزوار من العراق وخارجه لإحياء ذكرى مقتل الإمام الحسين بن علي (رضي الله عنهما) في العاشر من محرم، اليوم السبت، في مدينة كربلاء جنوبي بغداد، والتي تحمل زيارتها رمزية كبرى للزوار الشيعة في هذه الذكرى.

وتجمعت أعداد كبيرة من الزوار الذين جاء أغلبهم من مناطق مختلفة من العراق وإيران والهند ودول الخليج لأداء طقوس إحياء هذه الذكرى التي يؤديها الشيعة عبر مواكب وشعائر تجري في بلدان عدة.

وامتلأت شوارع كربلاء كذلك بالمواكب الخدمية التي تقدم الطعام والماء للزوار، وذلك وسط إجراءات أمنية وصحية اتخذتها السلطات تجنبا لحصول حوادث.

وتأتي ذكرى عاشوراء هذا العام على وقع حوادث شهدت تدنيس المصحف في السويد والدانمارك ودفعت العراقَ إلى طرد السفيرة السويدية، والعشراتِ من مناصري زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى حرق السفارة السويدية احتجاجا.

وقال الزائر سعاد العبادي الذي جاء من بغداد إلى كربلاء للمشاركة في مراسم عاشوراء "في هذا اليوم نواسي النبي"، وفي الوقت نفسه "نستنكر ونشجب الفعل الذي قام به أحد المتطرفين؛ ألا وهو تدنيس كتاب سماوي، حيث إن جميع الأديان تتفق فيما بينها على احترام الكتب السماوية".

وأعلن الدفاع المدني العراقي أن 4 أشخاص توفوا الليلة الماضية جراء حريق وقع في سوق تجاري قرب ضريح الإمام الحسين، مشيرا إلى أن المعلومات الأولية تشير إلى أن الحرق وقع بسبب "أسطوانة غاز نتيجة أعمال الطبخ في أحد المواكب الحسينية".