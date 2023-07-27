غوتيريش يدق ناقوس الخطر: دخلنا عصر الغليان العالمي وما يحدث مناخيا هو مجرد بداية

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى اتخاذ إجراءات جذرية فورية تتعلق بالتغير المناخي، مؤكدا أن درجات الحرارة المرتفعة بشكل كبير في يوليو/تموز الجاري تؤشر إلى بدء "عصر الغليان العالمي".

وقال غوتيريش، في نيويورك اليوم الخميس، إن موجات الحر في نصف الكرة الأرضية الشمالي "مرعبة"، مضيفا "انتهى عصر الاحتباس الحراري.. حل عصر الغليان العالمي".

وتابع الأمين العام للأمم المتحدة قائلا إن "تغير المناخ أمر مرعب وهذه مجرد بداية"، وشدد على الحاجة إلى "أهداف طموحة جديدة من أعضاء مجموعة العشرين للحد من الانبعاثات".

وفي هذا السياق، قال غوتيريش "على البلدان المتقدمة تقديم خريطة طريق واضحة وذات مصداقية لمضاعفة تمويل التكيف المناخي بحلول 2025″، مضيفا أنه "يجب أن تتوافق أهداف الطاقة المتجددة الطموحة مع الحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة".

كما قال "نحتاج لضمان التزام البلدان المتقدمة بالوصول إلى صافي انبعاثات صفرية في أقرب وقت ممكن من عام 2040". ودعا إلى وجوب وفاء الدول بالوعود التي قطعتها بشأن التمويل الدولي للمناخ.

ورجّحت الأمم المتحدة أن يكون شهر يوليو/تموز الجاري أكثر الشهور سخونة على الإطلاق، في وقت تجتاح فيه موجات الحر مساحات شاسعة من الكوكب.

كما قالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية ومرصد المناخ التابع للاتحاد الأوروبي كوبرنيكوس إنه "من المرجح جدا أن يكون يوليو/تموز 2023 هو أكثر الشهور سخونة على الإطلاق".

ويشهد نصف الكرة الشمالي موجة حر غير مسبوقة أدت لاندلاع حرائق تسببت في وفاة عشرات الأشخاص بعدد من الدول وأتت على آلاف الهكتارات من الغابات والمساحات المزروعة.