قرار أممي: الاعتداء على الكتب المقدسة انتهاك للقانون الدولي

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة -أمس الثلاثاء- قراراً يستنكر أي أعمال تُرتكب ضد الرموز الدينية والكتب المقدسة، معتبرة تلك الأعمال انتهاكا للقانون الدولي.

وقد أخفقت إسبانيا في تمرير تعديل على مشروع القرار -تقدمت به نيابة عن الاتحاد الأوروبي- يقترح حذف الإشارة إلى انتهاك القانون الدولي.

وسبق للجمعية العامة اعتماد القرار ذاته عامي 2019 و2021، في إطار تعزيز الحوار والتسامح بين الأديان والثقافات ومكافحة خطاب الكراهية.

ويأتي اعتماد هذا القرار، وسط ترخيص السلطات في السويد والدانمارك بحرق المصحف الشريف مما أثار سخطا عارما في أرجاء العالم الإسلامي.

واليوم، أضرم عدد من المتطرفين المناهضين للإسلام النار في نسخ من المصحف الشريف أمام السفارتين المصرية والتركية في كوبنهاغن.

وقالت الدانمارك والسويد إنهما تستنكران حرق المصحف، لكن لا يمكنهما منع هذا الفعل بدعوى حماية حرية التعبير.

والأسبوع الماضي، أقدمت جماعة متطرفة على حرق نسخة من المصحف الشريف أمام السفارة العراقية بكوبنهاغن، تزامنا مع تصاعد ردود الفعل الرسمية والشعبية المنددة بتدنيس المصحف الشريف في السويد.