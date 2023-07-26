البنتاغون: زيارة وزير الدفاع الأميركي لمنطقة المحيطين الهندي والهادي تأتي في إطار تعزيز الاستقرار والردع
26/7/2023-|آخر تحديث: 26/7/202302:03 AM (بتوقيت مكة المكرمة)
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المصدر : الجزيرة