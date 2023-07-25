وزير الخارجية القطري ونظيره الأميركي يبحثان العلاقات الثنائية وملفات دولية

أجرى رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أمس الاثنين، اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الإستراتيجية بين البلدين ومناقشة مستجدات أزمة الحرب في أوكرانيا، بالإضافة إلى تطورات الأوضاع في أفغانستان وسبل دعم الشعب الأفغاني.

كما تناول الشيخ محمد بن عبد الرحمن ووزير الخارجية الأميركي -خلال الاتصال الهاتفي- آخر مستجدات الاتفاق النووي الإيراني.

يُذكر أن بلينكن والشيخ محمد بن عبد الرحمن اجتمعا -الشهر الماضي- بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مدينة الرياض بالسعودية، على هامش الاجتماع الوزاري للشراكة الإستراتيجية بين دول المجلس والولايات المتحدة.

وقد أشادت الولايات المتحدة مرارا بقطر بوصفها شريكا لا غنى عنه وقوة لتحقيق الاستقرار والتكامل في المنطقة.