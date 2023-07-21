شاهد.. حريق يلتهم عددا من الخيام في مخيم للاجئين السوريين شمالي لبنان

اندلع حريق داخل مخيم للاجئين السوريين في بلدة بحِنّين شمالي لبنان، صباح اليوم الجمعة، مما تسبب في أضرار مادية بعدد من الخيام دون وقوع إصابات.

وسارعت فرق الإطفاء إلى المكان للعمل على إخماد الحريق ونقل اللاجئين من المخيم.

كما فتحت القوى الأمنية اللبنانية تحقيقا لمعرفة أسباب اندلاع الحريق.

بيانات اللاجئين

من ناحية أخرى، أعلن المدير العام للأمن العام اللبناني بالإنابة الياس البيسري، عن أن لبنان مُصر على الحصول على كامل البيانات الخاصة بالنازحين السوريين من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، دون شروط، للحؤول دون التسبب بمشاكل قد تحصل في المستقبل.

وقال البيسري إن هذا الأمر "يتعلق بحق الدولة اللبنانية وسيادة قرارها".

وأضاف "من الأسباب الموجبة للحصول على تلك البيانات، هو الحؤول دون التسبب بمشاكل إدارية وأمنية قد تحصل في المستقبل، لاسيما في ما يتعلق بتسجيل الولادات وعدم تحولهم إلى مكتومي قيد"، معتبرا أن "لبنان ليس بلد لجوء بل بلد عبور استنادا إلى الاتفاقية الموقعة بين لبنان ومنظمة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عام 2003".

وتابع البيسري "سنقوم بكل ما يلزم لحماية مصالح لبنان واللبنانيين والتعويض عن الخسائر التي لحقت بنا طيلة سنوات الأزمة على المستويات كافة".

يذكر أن عدد النازحين السوريين في لبنان يقدر بحوالي مليوني نازح. وتطالب السلطات اللبنانية بعودة النازحين السوريين إلى بلادهم عودة آمنة وكريمة.