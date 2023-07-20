يشمل ذوي الأصل الفلسطيني.. إسرائيل توقع اتفاقا مع واشنطن يسمح لجميع الأميركيين بدخولها دون تأشيرة

قال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي -في بيان- إن إسرائيل والولايات المتحدة وقعتا اتفاقا أمس الأربعاء يقرب إسرائيل من الانضمام إلى البرنامج الأميركي للإعفاء من التأشيرات.

وقال البيان إنه في أعقاب توقيع الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ والسفير الأميركي لدى إسرائيل توم نيديس الاتفاق، سيسمح البرنامج -الذي من المقرر أن يبدأ في 20 يوليو/تموز- لأي مواطن أميركي بالدخول إلى إسرائيل، بمن فيهم الفلسطينيون مزدوجو الجنسية المقيمون في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.

وأضاف هنغبي "لقد اتخذت دولة إسرائيل اليوم خطوة مهمة أخرى في جهودها للانضمام إلى البرنامج الأميركي للإعفاء من التأشيرات".

بدوره، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر -أمس الأربعاء- إن واشنطن تتوقع أن تعلن إسرائيل في وقت لاحق اليوم تغييرات في سياساتها لضمان معاملة متساوية لجميع المسافرين من المواطنين الأميركيين، بمن فيهم الأميركيون من أصل فلسطيني، في إطار اتفاق يرمي لإعفاء الإسرائيليين من التأشيرات عند دخول الولايات المتحدة.