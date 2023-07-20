الأكبر في تاريخ أميركا… مدينة نيويورك تدفع 13 مليون دولار تعويضا لمتظاهرين

وافقت نيويورك على دفع 13 مليون دولار لأكثر من ألف من سكان المدينة الذين اعتقلوا في مظاهرات اندلعت احتجاجا على مقتل المواطن من أصل أفريقي جورج فلويد صيف 2020، مما يمثل أكبر تسوية تدفع لمتظاهرين في تاريخ الولايات المتحدة، بحسب سجلات المحكمة.

ومن المقرر أن يحصل نحو 1380 شخصا -اعتقلوا خلال مظاهرات حملت شعار "حياة السود مهمة" بين 28 مايو/أيار و4 يونيو/حزيران في 18 ضاحية بمنهاتن وبروكلين- على 9950 دولارا لكل شخص منهم إلى جانب أتعاب المحامين.

وبموجب شروط التسوية التي اقترحتها محكمة مانهاتن الاتحادية مع مدينة نيويورك، ما زالت التسوية بحاجة لإقرار قاضي المقاطعة كولين ماكماهون .

وانضم سكان نيويورك إلى الملايين، في مظاهرات بمختلف أنحاء البلاد، عقب مقتل فلوريد على يد رجل الشرطة الأبيض السابق ديريك شوفين في مينيابوليس بولاية مينيسوتا.

واستمرت المظاهرات لأسابيع بأعداد قياسية احتجاجا على وحشية الشرطة والعنصرية الممنهجة، ويقضي شوفين حاليا عقوبة بالسجن بعد إدانته بتهمة القتل.

واتهمت -في القضية التي جرى تحريكها أوائل 2021 من جانب محامين في فرع نيويورك من نقابة المحامين الوطنية- شرطة نيويورك بانتهاك حقوق المتظاهرين المدنية والدستورية بأشكال مختلفة.