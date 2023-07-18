أمير قطر ورئيس وزراء اليابان يبحثان الارتقاء بالتعاون في مجالي الاقتصاد والطاقة

عقد أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني جلسة مباحثات رسمية مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا بالديوان الأميري في العاصمة الدوحة اليوم الثلاثاء.

وجرى خلال الجلسة بحث فرص الارتقاء بالتعاون الثنائي في إطار الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، ولا سيما في مجالي الاقتصاد والطاقة.

وتبادل الطرفان وجهات النظر بشأن التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى استعراض آفاق التعاون في القطاعات المختلفة.

كما أعرب أمير قطر عن سعادته بالإعلان عن الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين قطر واليابان إلى مستوى "الشراكة الإستراتيجية".

من جانبه، قال رئيس الوزراء الياباني إنه اتفق مع زعماء قطر والسعودية والإمارات على تكثيف التعاون في قطاعي الطاقة والدفاع.

وأوضح كيشيدا -في مؤتمر صحفي بالدوحة- أن بلاده ستعمل مع دول الخليج على تحويل الطلب على النفط إلى مصادر طاقة بديلة واستخدام الطاقات المتجددة.

وفيما يتعلق بالعلاقات الثنائية مع قطر، قال رئيس الوزراء الياباني إن طوكيو والدوحة اتفقتا على رفع هذه العلاقات إلى مرحلة الشراكة الإستراتيجية، مع توسيع قطاعات التعاون.