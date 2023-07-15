آبي أحمد: تخرين مياه كافية بسد النهضة ضمان للجميع أثناء الجفاف

قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد -اليوم السبت- إن سد النهضة سيخزن مياها كافية من نهر النيل كأفضل ضمان للجميع في حالات الجفاف الصعبة، مكررا تعهدات سابقة بأن بلاده لا تنوي الإضرار بدول حوض النيل وبينها مصر.

وأضاف آبي أحمد -في بيان صدر في ختام زيارة لمصر شارك خلالها في قمة إقليمية حول السودان- أن إثيوبيا ومصر تعملان معا من أجل تحقيق التنمية المستدامة وإقامة شراكة حقيقية.

وتابع أن احتياجات التنمية في دول المنبع والمصب تتضاعف، مما يستدعي تعاونا بين مصر وإثيوبيا، مؤكدا مرة أخرى أن بلاده لا تنوي الإضرار بدول حوض النيل من خلال الملء المتكرر لخزان سد النهضة الواقع على النيل الأزرق.

كما قال رئيس الوزراء الإثيوبي إن بلاده تتشارك النيل مع دول المصب بروح من الثقة والأمانة، مضيفا أن هذا الالتزام تعزز أكثر من أي وقت مضى.

قواعد الملء

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد اتفقا -الخميس الماضي- على بدء مفاوضات عاجلة للتوصل إلى اتفاق بين مصر وإثيوبيا والسودان خلال 4 أشهر بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.

وقالت الرئاسة المصرية إن آبي أحمد أكد -خلال لقائه بالسيسي- أن بلاده ملتزمة في أثناء الملء المقبل للسد بعدم إلحاق ضرر فادح بمصر والسودان، وكذلك بما يوفر الاحتياجات المائية لكلا البلدين.

والشهر الماضي، أعلن وزير الخارجية الإثيوبي ديميكي ميكونين إن سد النهضة يقترب الآن من التعبئة الرابعة، وأشار إلى أن عمليات التعبئات الثلاث السابقة لم تحدث ضررا بدول المصب، وكذلك ستكون التعبئة الرابعة.