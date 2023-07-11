تمنى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حظا سعيدا لنظيره الأميركي جو بايدن في حملته لإعادة انتخابه عام 2024، وذلك خلال حديث ودي بينهما على هامش قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وقال أردوغان لبايدن -في أثناء لقاء الزعيمين على هامش قمة الحلف في ليتوانيا- "الآن، تستعدون للانتخابات المقبلة.. أود أيضا اغتنام هذه الفرصة لأتمنى لكم أفضل الحظوظ".

وأجاب بايدن ضاحكا: "شكرا.. أتطلع للقائك في السنوات الخمس المقبلة".

والتبادل الودي لأطراف الحديث -الذي شهده الصحفيون- مَثَّل تحولا في العلاقات التي توترت أحيانا بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي، بعد أن تخلى أردوغان عن معارضته مسعى السويد للانضمام إلى الحلف العسكري ضمن سلسلة خطوات أسعدت الولايات المتحدة وأغضبت روسيا.

ويسعى الرئيس الأميركي -البالغ من العمر 80 عاما- لفترة ولاية ثانية مدتها 4 سنوات ليكون مرشح الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية المقبلة في نوفمبر/تشرين الثاني 2024. ويريد بايدن جعل قيادة تحالفات دولية جزءا من برنامج حملته الانتخابية.

في المقابل، فاز أردوغان مايو/أيار الماضي بولاية رئاسية جديدة مدتها 5 سنوات.

مرحلة جدية في العلاقات بين البلدين

من ناحية أخرى، اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لقاء نظيره الأميركي جو بايدن في ليتوانيا بمثابة مرحلة جديدة في العلاقات بين البلدين، وأكد أردوغان أنه يعتقد أن الوقت قد حان للتشاور على مستوى الرؤساء في نطاق الآلية الإستراتيجية (مع الولايات المتحدة)، وأن اجتماعهما يمثل خطوة أولى نحو ذلك.

ومن جهته، شكر الرئيس الأميركي نظيره التركي "إزاء الدبلوماسية التي انتهجها والقيادة التي أظهرها في ما يتعلق بالسويد".

وأعرب بايدن عن ترحيبه حيال إعلان تركيا إحالة بروتوكول انضمام السويد للناتو إلى البرلمان. ووصف قمة الناتو بالتاريخية، مجددا تعهداته لتعزيز دفاع الحلف.

وأمس الاثنين، أكد بيان ثلاثي أن أنقرة ستحيل بروتوكولات انضمام السويد للحلف إلى البرلمان التركي للتصديق عليه، وأن ستوكهولم ستدعم جهود إحياء عملية انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي.

أردوغان وشولتز

جدير بالذكر أن الرئيس التركي التقى اليوم أيضا على هامش قمة الناتو في ليتوانيا المستشار الألماني أولاف شولتز.

وحسب وكالة الأناضول للأنباء، فقد ذكر أردوغان أنه بحث مع شولتز العلاقات التركية الألمانية، مشيرا إلى أنهما أكدا الأهمية التي يوليها البلدان لحلف الناتو.

وأضاف الرئيس التركي: "سنواصل تعاوننا الوثيق مع ألمانيا في الجهود المبذولة لتأسيس بيئة الاستقرار والأمن العالميين".