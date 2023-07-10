أظهر نتائج أولية اليوم الاثنين إعادة انتخاب رئيس أوزبكستان شوكت ميرزاييف لولاية ثالثة جديدة، يحتفظ فيها بالسلطة في الدولة الغنية بالغاز بآسيا الوسطى حتى عام 2030.

وحصل ميرزاييف -الذي خاض 3 مرشحين غير معروفين السباق ضده- على 87% من الأصوات في الانتخابات التي جرت أمس الأحد، وفق النتائج التي نشرتها لجنة الانتخابات.

وركزت حملة إعادة انتخاب ميرزاييف (65 عاما) على الاقتصاد والتعليم.

ومهد استفتاء دستوري في وقت سابق هذا العام الطريق أمام ميرزاييف لولايتين رئاسيتين أخريين، وكانت فترة الولاية قد مددت من 5 إلى 7 أعوام، وهو ما يعني بقاؤه في السلطة حتى 2030، وبالتالي يمكن أن يشغل المنصب حتى 2037.

ووفقا للاستفتاء الدستوري، لم تحتسب ولايتين سابقتين للرئيس ميرزاييف.

مناصب سابقة

وتولى الرئيس الأوزبكي في السابق رئاسة الوزراء في حكومة سلفه إسلام كريموف، قبل فوزه بولاية رئاسية أولى عام 2016، وإعادة انتخابه عام 2021.

وكان ميرزاييف قد وعد بفتح أوزبكستان أمام الاستثمار الخارجي والسياحة، وتطبيق إصلاحات داخلية رئيسية في هذه الدولة الأكبر بآسيا الوسطى سكانا (35 مليون نسمة).

ومنذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا، حافظ ميرزاييف على علاقاته مع كل من موسكو وكييف، وقد رفض الاعتراف بالمقاطعات الأوكرانية التي أعلنت روسيا انفصالها شرقي أوكرانيا.