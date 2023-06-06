بينها الجزائر.. انتخاب 5 دول لعضوية مجلس الأمن وإخفاق بيلاروسيا

انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء كلا من الجزائر وغويانا وسيراليون وسلوفينيا وكوريا الجنوبية لعضوية مجلس الأمن الدولي لمدة عامين تبدأ في الأول من يناير/كانون الثاني 2024، بينما أخفقت بيلاروسيا المتحالفة مع روسيا في حربها على أوكرانيا في الحصول على مقعد.

وجرى انتخاب الجزائر وغويانا وسيراليون وكوريا الجنوبية بدون معارضة لعضوية المجلس المكون من 15 عضوا والمكلف بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين. وفي المنافسة الوحيدة تفوقت سلوفينيا على روسيا البيضاء (بيلاروسيا). وستحل الدول الخمس المنتخبة محل ألبانيا والبرازيل والغابون وغانا والإمارات العربية المتحدة.

ومجلس الأمن هو الهيئة الوحيدة في الأمم المتحدة المخولة باتخاذ قرارات ملزمة قانونا مثل فرض عقوبات والسماح باستخدام القوة. ويضم المجلس 5 دول تتمتع بالعضوية الدائمة وحق النقض (الفيتو) هي بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة.

وضمانا للتمثيل الجغرافي، يتم تخصيص المقاعد غير الدائمة للمجموعات الإقليمية. وحتى لو انتُخب المرشحون بدون معارضة في مجموعتهم، يتعين عليهم نيل تأييد أكثر من ثلثي أعضاء الجمعية العامة.

وحصلت غويانا على 191 صوتا، وسيراليون 188، والجزائر 184 صوتا، وكوريا الجنوبية 180 صوتا.

وحصلت سلوفينيا على 153 صوتا، وبذلك فازت على روسيا البيضاء التي حصلت على 38 صوتا.

وكانت روسيا البيضاء مرشحة بدون معارضة منذ عام 2007 لمقعد شرق أوروبا لعامي 2024-2025. ودخلت سلوفينيا السباق في ديسمبر/كانون الأول 2021 بعد حملة "قمع وحشية" من قبل السلطات في روسيا البيضاء للاحتجاجات التي أعقبت الانتخابات الرئاسية عام 2020.

واستخدمت موسكو أراضي روسيا البيضاء كنقطة انطلاق في حربها على أوكرانيا في فبراير/شباط 2022.