نائبة أيرلندية في البرلمان الأوروبي: نحن نبني المدارس في فلسطين وإسرائيل تهدمها

هاجمت عضوة البرلمان الأوروبي النائبة الأيرلندية كلير دالي، الاتحاد الأوروبي على خلفية دعمه لحكومة الاحتلال الإسرائيلي رغم انتهاكاته المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.

وقالت النائبة دالي أثناء مشاركتها في جلسة للاتحاد الأوروبي، الأربعاء الماضي: "على مدار 5 أيام في وقت سابق من هذا الشهر (مايو/أيار الماضي)، هاجمت إسرائيل غزة وقصفتها 323 مرة، حيث قُتل 10 مدنيين، وشُرّد 1100 شخص".

This month, Israel bombed #Gaza 323 times. 10 🇵🇸 civilians killed. 1,100 displaced. 150,000+ #Palestinians killed or injured in Gaza and #WestBank since 2008. 33,000 were children.

We cannot consider the 🇪🇺#EU a union of values and continue to call #Israel "our friend." pic.twitter.com/K66Bkk2DuH

— Clare Daly (@ClareDalyMEP) June 1, 2023