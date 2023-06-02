بحضور أردوغان.. البرلمان التركي الجديد يعقد جلسته الأولى وبهتشلي يتسلم رئاسته مؤقتا

افتتح البرلمان التركي الجديد اليوم الجمعة أولى جلساته بعد الانتخابات التي أجريت في مايو/أيار الماضي، وبدأ النواب الجدد أداء اليمين الدستورية بحضور الرئيس رجب طيب أردوغان الفائز بفترة رئاسية جديدة.

وتسلم رئيس حزب الحركة القومية دولت بهتشلي المتحالف مع الحزب الحاكم رئاسة البرلمان مؤقتا بصفته أكبر النواب سنا.

وقال بهتشلي النائب عن ولاية عثمانية "أشعر بفخر كبير للغاية لتسلم أمانة البرلمان الذي تشكل مجددا في الانتخابات العامة في إطار قانوني".

وإلى جانب الرئيس التركي حضر مراسم افتتاح البرلمان رئيس المحكمة الدستورية ورئيس المحكمة العليا ورئيس الهيئة العليا للانتخابات وممثلون لبعثات أجنبية.

وقالت وكالة الأناضول التركية للأنباء إن أداء النواب الجدد اليمين الدستورية سيستغرق نحو 10 ساعات، لتبدأ بعد ذلك رسميا أعمال البرلمان الـ28 في تاريخ الجمهورية التركية.

وحسب نتائج الانتخابات البرلمانية التي أجريت مع الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية في 14 مايو/أيار الماضي، حصل تحالف الجمهور المؤلف من أحزاب "العدالة والتنمية"، و"الحركة القومية"، و"الرفاه من جديد" على 323 مقعدا من مجموع مقاعد البرلمان الـ600.

وحصل تحالف الشعب المعارض المؤلف من أحزاب "الشعب الجمهوري" و"الجيد"، و"السعادة"، و"المستقبل"، و"التقدم والديمقراطية"، و"الديمقراطي" على 212 مقعدا في المجمل.

أما تحالف العمل والحريات المؤلف من حزبي "اليسار الأخضر" -الذي ترشح باسمه أعضاء حزب "الشعوب الديمقراطي" ذي الخلفية الكردية- وحزب "العمال" فقد حصل على 65 مقعدا.