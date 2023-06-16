استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الجمعة في قصر الإليزيه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي يجري زيارة لفرنسا.

ووفق ما ورد في بيان للرئاسة الفرنسية، تناولت المباحثات بين ماكرون وبن سلمان العلاقات الثنائية وتحديات الاستقرار الإقليمي وقضايا دولية على رأسها الحرب في أوكرانيا.

وذكر البيان أنها تناولت أيضا التحضيرات لقمة "من أجل ميثاق مالي جديد" التي ستعقد في باريس في 22 و23 يونيو/حزيران الجاري.

ووفقا للرئاسة الفرنسية، تناولت المحادثات كذلك ملفات لبنان وسوريا وإيران وأوكرانيا.

من جهتها، قالت وكالة الأنباء السعودية إن ولي العهد بحث مع الرئيس الفرنسي علاقات البلدين التاريخية والإستراتيجية والمستجدات الدولية والإقليمية.

وتعد هذه الزيارة الثانية لولي العهد السعودي إلى فرنسا خلال أقل من عام، بعد أولى أجراها في يوليو/تموز 2022.