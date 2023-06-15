أمير قطر يصل بغداد في زيارة رسمية

وصل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى مدينة بغداد اليوم، في زيارة رسمية إلى العراق يجري خلالها محادثات مع المسؤولين العراقيين.

وكان في استقبال أمير قطر في مطار بغداد الدولي رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

وقالت وكالة الأنباء القطرية (قنا) إن زيارة الشيخ تميم بن حمد تندرج في إطار العلاقات الأخوية والتاريخية الوطيدة بين البلدين الشقيقين.

وسيبحث أمير قطر خلال الزيارة مع رئيس الوزراء العراقي تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. كما ينتظر أن تسهم بفتح الآفاق أمام التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، وبما يخدم المصالح المشتركة لشعبيهما الشقيقين، بحسب وكالة قنا.

وهذه هي الزيارة الثانية التي يقوم بها أمير قطر إلى العراق بعد زيارته لها، للمشاركة في أعمال مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة الذي عقد في أغسطس/ آب من عام 2021، قد ألقى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني كلمة في الجلسة الافتتاحية لذلك المؤتمر ثمن فيها الجهود التي بذلت لإرساء الأمن والاستقرار في العراق، ومواصلة بناء مؤسسات الدولة وتكريس استقلال العراق وترسيخ سيادته الوطنية.

وكان المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي قال إن حكومة بغداد تتطلع إلى زيارة أمير قطر اليوم إلى العراق بإيجابية عالية.

وعبر العوادي في تصريح للجزيرة، عن أمله أن تساهم الزيارة في تطوير مستوى العلاقة بين البلدين.

وأضاف العوادي أن التواصل والتنسيق الدائمين بين قيادات بلدان المنطقة وخصوصا بين العراق وقطر سيساهم في تعزيز الاستقرار