بالاشتراك مع دول ومنظمات.. قطر ترأس مؤتمرا رفيع المستوى لدعم الاستجابة الإنسانية في السودان

أعلنت دولة قطر أنها سترأس بشكل مشترك الاثنين المقبل في جنيف مؤتمرا رفيع المستوى لإعلان التعهدات لدعم الاستجابة الإنسانية للسودان والمنطقة بالاشتراك مع دول ومنظمات أخرى.

وذكرت وزارة الخارجية القطرية -في بيان- أن قطر سترأس المؤتمر مع كل من السعودية ومصر وألمانيا، بالإضافة إلى منظمة الأمم المتحدة ممثلة بمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، والاتحاد الأوروبي، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

وأشارت الوزارة إلى أن قطر قدمت منذ بداية القتال في السودان 266 طنا من المساعدات الغذائية والطبية، عبر جسر جوي، كما أجلت 1784 من حملة الإقامة القطرية، وشددت على أن رئاستها المشتركة لهذا المؤتمر تأتي في سياق دعمها المستمر للشعب السوداني الشقيق.

وأكدت موقف قطر الداعي لوقف القتال في السودان فورا، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس والاحتكام لصوت العقل وتغليب المصلحة العامة، وتجنيب المدنيين تبعات القتال.

كما أعربت عن تطلع دولة قطر إلى أن تنتهج جميع الأطراف الحوار والطرق السلمية لتجاوز الخلافات، وأكدت دعمها الكامل لكافة الجهود الإقليمية والدولية لإيجاد حل للأزمة.