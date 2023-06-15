بعد حرق العلم التركي ومجسم أردوغان.. أنقرة تستدعي السفير السويسري

استدعت وزارة الخارجية التركية، اليوم الخميس، سفير سويسرا، جان دانيال روتش، على خلفية ما اعتبرته أنقرة عملا استفزازيا في مدينة زيورخ استهدف رموزا تركية.

وقال مصدر بالخارجية إن استدعاء السفير السويسري بسبب خروج مظاهرة في زيورخ ضد الرئيس رجب طيب أردوغان شهدت حرق مجسم له ورفع لافتات.

وذكرت مصادر دبلوماسية أن محمد كمال بوزاي نائب وزير الخارجية التركي مدير شؤون الاتحاد الأوروبي بالوزارة استدعى السفير روتش إلى مقر الوزارة.

وأكد بوزاي للسفير روش خلال الاجتماع أن هذا الهجوم الذي استهدف الرئيس أردوغان غير مقبول بأي حال من الأحوال، ولا ينبغي السماح بمثل هذه "الاعتداءات".

وطالب بوزاي بضرورة فتح تحقيق في الحادث لتحديد هوية "الجناة" واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم على وجه السرعة.

وأمس الأربعاء، أقدمت مجموعة "تجمع الإضراب الثوري" في زيورخ على حرق العلم التركي ودمية تشبه أردوغان أمام بنك "يو بي إس" (UBS) بزيورخ.