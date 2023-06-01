بنس وكريستي يستعدان لمواجهة ترامب في سباق الجمهوريين على الترشح لرئاسيات 2024

يعتزم مايك بنس نائب الرئيس السابق وحاكم نيوجيرسي السابق كريس كريستي دخول السباق على ترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة في 2024 الأسبوع المقبل، في محاولة لتحدي هيمنة المرشح الأوفر حظا دونالد ترامب.

وقال مصدر مطلع إن كريستي، الذي كان مستشارا لحملة ترامب في 2016 قبل أن يصبح من أشد المنتقدين للرئيس السابق، سيعلن رسميا عن حملته لعام 2024 في السادس من يونيو/حزيران الجاري.

وقالت 3 مصادر مطلعة إن بنس من المقرر أن يدخل السباق ضد رئيسه السابق في السابع من يونيو/حزيران.

كما يعتزم حاكم ولاية نورث داكوتا دوج بورغوم دخول السباق في اليوم نفسه مع بنس، حسبما أفاد مصدر مطلع على خطط بورغوم.

ويتمتع ترامب بفارق كبير في استطلاعات الرأي في ميدان الحزب الجمهوري الذي يضم الآن أكثر من 10 مرشحين معلنين أو محتملين. وأقرب منافسيه هو حاكم فلوريدا رون ديسانتيس الذي دخل السباق الأسبوع الماضي.