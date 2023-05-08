الأردن يعلق على تقارير حول تنفيذه غارة جوية في سوريا

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم الاثنين إن عمّان ستعلن عن أي خطوة تتخذها لضمان أمنها في الوقت المناسب، في تعليقه على تقارير تحدثت عن استهداف سلاح الجو الأردني مصنعا للمخدرات في سوريا.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الهولندي فوبكه هويكسترا بالعاصمة عمان التي وصلها اليوم في زيارة رسمية.

وفي رده على سؤال بشأن تنفيذ الغارة الجوية في سوريا، قال الصفدي "عندما نتخذ أي خطوة لحماية الأمن الوطني سنعلنها في وقتها المناسب، وقضية المخدرات تهديد كبير للمملكة والمنطقة في ضوء تصاعد عمليات التهريب"، من دون أن يؤكد أو ينفي تنفيذ الغارة.

وأضاف أنه تمت مناقشة الموضوع (تهريب المخدرات) في اجتماع عمان التشاوري مع الجانب السوري من أجل تشكيل فريق أمني سياسي لمواجهة هذا الخطر. وتابع "سأتصل قريبا بوزير الخارجية السوري (فيصل المقداد) لترجمة هذا الاتفاق إلى آلية عمل".

ويأتي حديث الصفدي عقب تناول العديد من وسائل الإعلام المختلفة في وقت سابق اليوم الاثنين تقارير عن تنفيذ غارة جوية أردنية داخل الأراضي السورية، تم خلالها استهداف مصنع للمخدرات في محافظة درعا (جنوبي سوريا).

وكان الأردن حذر من تداعيات تهريب المخدرات على أمن المملكة، وتمكن جيشه من إحباط آلاف محاولات التهريب عبر الحدود السورية نتيجة تردي الأوضاع الأمنية فيها.