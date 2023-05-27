تحقيق يكشف عن المقابر الجماعية لمجزرة الطنطورة في فلسطين 1948

أعدت لجنة من أهالي قرية الطنطورة الفلسطينية المهجرة تقريرا يحدد مواقع المقابر الجماعية للمجزرة التي وقعت في القرية قبل 75 عاما، وبعضها لم يكن معروفا من قبل.

وجاءت هذه النتائج بعد تحقيق أجرته اللجنة بالتعاون مع مركز "عدالة" الحقوقي ومؤسسة "فورنسيك أركيتكتشر" (Forensic Architecture) على مدى عام ونصف العام، وشمل تحليلا للخرائط ودراسة للصور الجوية قبل وبعد احتلال القرية، وكذلك الاستماع إلى العديد من الشهادات.

وحددت اللجنة 4 مواقع للمقابر الجماعية، وقالت إن النتائج التي توصلت إليها من شأنها أن تؤسس لمسار قانوني بهدف الحصول على اعتراف إسرائيل بالمجزرة وفرض حرمة تلك المقابر الجماعية، مما يسمح لذوي الضحايا بدفنهم بالشكل اللائق.

وكان نحو 1500 فلسطيني يقطنون قرية الطنطورة إلى الجنوب من مدينة حيفا قبل أن تحتلها العصابات الصهيونية في 23 مايو/أيار 1948 وترتكب مجزرة جماعية راح ضحيتها أكثر من 200 فلسطيني.