قُبيل مسيرة الأعلام.. عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) باقتحام عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك على شكل مجموعات. وسط تحذيرات من "تفجر الأوضاع" بسبب الإصرار الإسرائيلي على تنظيم "مسيرة الأعلام" الإسرائيلية التي ستنطلق ظهر اليوم الخميس في مدينة القدس.

وأضافت "وفا" أن شرطة الاحتلال قامت بإفراغ المسجد القبلي من المصلين والمرابطين. كما انتشرت في باحات الأقصى، وعند أبوابه، لتأمين اقتحامات المستوطنين.

وأشارت الوكالة إلى أن عضو الكنيست السابق الحاخام المتطرف يهودا غليك قاد إحدى المجموعات المقتحمة، لافتة إلى أن المستوطنين "يواصلون اقتحاماتهم الاستفزازية بأعداد كبيرة" وبعضهم حفاة الأقدام وبلباس كهنوتي وذلك لتأدية طقوس تلمودية.

وفي السياق، قالت الرئاسة الفلسطينية -أمس- إن الإصرار على تنظيم "مسيرة الأعلام" في مدينة القدس يقود إلى "تفجير الأوضاع".

وحذر الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة من إصرار الحكومة الإسرائيلية على تنظيم المسيرة، ووصفها بـ "الاستفزازية".

שר הנגב, הגליל והחוסן הלאומי יצחק וסרלאוף חוגג את יום שחרור ירושלים בהר הבית יחד עם הרב שמשון אלבוים ראש מינהלת הר הבית: "התגעגעתי". צילום: מינהלת הר הבית. pic.twitter.com/EXNh8jGhex — חזקי ברוך (@HezkeiB) May 18, 2023

كما طالب القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مشير المصري أهالي القدس بالحشد الجماهيري للتصدي لـ "مسيرة الأعلام" كما دعا أبناء الشعب الفلسطيني في المدينة المقدسة والضفة الغربية وأراضي الـ 1948 للاشتباك مع الاحتلال، مؤكدا أن المقاومة رهن الاستعداد للحفاظ على المسجد الأقصى.

من جهتها، قالت الشرطة الإسرائيلية -في تصريح- إنها ستنشر 3200 من عناصرها في أنحاء المدينة لمناسبة "مسيرة الأعلام" ويقودها آلاف المستوطنين.

وكانت جماعات يمينية متطرفة دعت إلى اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى، مع حمل الأعلام الإسرائيلية.

وأعلنت الجماعات المتطرفة -عبر سلسلة منشورات لها في شبكات التواصل الاجتماعي- أنها تنوي حشد 5 آلاف من أنصارها لاقتحام المسجد الأقصى.

תיעוד מהר הבית: מאות יהודים עלו לכבוד יום ירושלים@VeredPelman pic.twitter.com/NqT71fqWVB — כאן חדשות (@kann_news) May 18, 2023

من جانب آخر، قالت القناة 13 الإسرائيلية إن 4 وزراء أعلنوا مشاركتهم بالمسيرة وهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وزيرة المواصلات ميري ريغيف، وزير تطوير النقب إسحاق فاسرلاوف.

وتحدث وزير الأمن القومي المتطرف -أمس- عما سماه "السماح بحرية الحركة الكاملة لليهود في جميع أنحاء القدس".

كما نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية (The Jerusalem Post) عن بن غفير القول "بشكل لا لبس فيه، مسيرة العلم، مسيرة العيد، صعود اليهود إلى الحرم القدسي، دون أن يفكر أحد في إمكانية تهديدهم أو إلحاق الأذى بهم، هي رسالة إلى العالم بأسره".