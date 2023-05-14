اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابين فلسطينيين بعد اقتحامها مدينة نابلس في شمال الضفة الغربية صباح اليوم الأحد، وذلك بعد يوم من اقتحامها مخيم بلاطة شرقي المدينة وقتلها شابين.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال بعد اعتقالها الشابين اليوم انسحبت من المدينة التي كانت اقتحمتها من محاور عدة.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت فلسطينييْن وأصابت 7 آخرين بجروح أمس السبت خلال دهمها مخيم بلاطة شرقي نابلس.

وذكرت مصادر فلسطينية أن شابين يبلغان 32 و19 عاما استشهدا جراء إصابتهما بالرصاص الحي في الرأس خلال دهم المخيم.

كما نقلت الطواقم الطبية 3 إصابات بحالة مستقرة في الرقبة والبطن والفخذ.

وحسب شهود عيان، حاصرت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في مخيم بلاطة وتبادلت إطلاق النار مع ناشطين فلسطينيين في محيط المكان.

ويرتفع بذلك إجمالي عدد الشهداء الفلسطينيين برصاص إسرائيلي في الضفة الغربية وشرق القدس إلى 117 منذ بداية العام الجاري، حسب إحصائيات رسمية.