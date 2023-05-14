المقاومة الفلسطينية تشير إلى خلل فني تسبب في إطلاق صاروخ تجاه إسرائيل وتؤكد التزامها بوقف إطلاق النار

ذكر مصدر بالغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية للجزيرة -مساء اليوم الأحد- أن انطلاق صاروخ من غزة جاء نتيجة خلل فني، مؤكدا على أن المقاومة ملتزمة بوقف إطلاق النار.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن صفارات الإنذار دوت في منطقة غلاف غزة وساحل عسقلان، في أعقاب إطلاق الصاروخ من غزة.

وفي المقابل، قصفت مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي موقعين عسكريين لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) شمالي القطاع من دون الإبلاغ عن إصابات.

وقال الجيش الإسرائيلي -على تويتر- "ردا على إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة بعد ظهر اليوم، قصفت الدبابات نقطتين عسكريتين لحماس في شمال قطاع غزة".

ولم تعلن وزارة الصحة الفلسطينية عن وقوع شهداء أو إصابات نتيجة القصف الإسرائيلي.

وعلى مدار الأيام الخمسة الماضية، شنت المقاتلات الإسرائيلية مئات الغارات على مناطق مختلفة من قطاع غزة أسفرت عن استشهاد 33 فلسطينيا، بينهم 6 أطفال و3 سيدات، وهو ما دفع المقاومة الفلسطينية للرد برشقات صاروخية وصلت تل أبيب والقدس.

وقُتل إسرائيلي جراء الصواريخ التي انطلقت من غزة، ردا على العدوان الإسرائيلي على القطاع، كما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن الإسعاف الإسرائيلي أنه تم علاج 77 مصابا في جميع أنحاء إسرائيل.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين المقاومة الفلسطينية في غزة وإسرائيل حيز التنفيذ مساء أمس السبت، في وساطة أجرتها كل من مصر وقطر والأمم المتحدة.