فصل دراسي في الهواء.. تنظيم أكبر مسابقة إملاء في العالم بجادة الشانزليزيه بباريس

تتحول جادة الشانزليزيه في باريس يوم الأحد 4 يونيو/حزيران المقبل إلى فصل دراسي كبير بأبواب مفتوحة، حيث ستعقد فيها مسابقة عملاقة في الإملاء، على ما أعلن منظمو هذا النشاط اليوم الأربعاء.

وأوضحت جمعية لجنة الشانزليزيه، التي تتولى الترويج للجادة الشهيرة وإحياء الأنشطة فيها، أن هذا الشريان الباريسي الحيوي سيكون بعد ظهر الأحد 4 يونيو/حزيران، بمبادرة منها، "مسرحًا للحظة فريدة في تاريخه وهي تنظيم أكبر مسابقة إملاء في العالم".

«La plus grande dictée au monde» aura lieu début juin sur la célèbre avenue parisienne. https://t.co/xE2mjwoFxj — 20 minutes (@20minutesOnline) May 10, 2023

وسيقام الحدث المرتقب على مساحة 6600 متر مربع بين محطة "جورج الخامس" لقطارات الأنفاق (المترو) وساحة "ليتوال"، وعلى شكل ديكور فصل دراسي فعلي، فيه مقاعد وطاولات ومنصة ولوح أسود (هو في الواقع شاشة عملاقة).

Les Champs-Elysées transformés en salle de classe pour une dictée géante #ActuDesMots https://t.co/W0ueFITXIY — Le Figaro Culture (@Figaro_Culture) May 10, 2023

وأنشئت صفحة على الموقع الإلكتروني لبلدية باريس لتمكين الراغبين في المشاركة من تسجيل أسمائهم، وهو متاح لجميع عاشقي اللغة الفرنسية ممن يتجاوزون العاشرة، على أن يُختار نحو 1700 منهم بسحب قرعة.

وتفاعلت مواقع ومنصات فرنسية مع الخبر، مشيرة إلى أن الجادة الباريسية الشهيرة ستتحول إلى فصل دراسي تحت سماء مفتوحة، وأعادت نشر رابط التسجيل الخاص بالمسابقة.