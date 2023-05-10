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فصل دراسي في الهواء.. تنظيم أكبر مسابقة إملاء في العالم بجادة الشانزليزيه بباريس

شارع الشانزليزيه مقصد سياحي وثقافي لملايين الزوار سنويا (رويترز)
10/5/2023

تتحول جادة الشانزليزيه في باريس يوم الأحد 4 يونيو/حزيران المقبل إلى فصل دراسي كبير بأبواب مفتوحة، حيث ستعقد فيها مسابقة عملاقة في الإملاء، على ما أعلن منظمو هذا النشاط اليوم الأربعاء.

وأوضحت جمعية لجنة الشانزليزيه، التي تتولى الترويج للجادة الشهيرة وإحياء الأنشطة فيها، أن هذا الشريان الباريسي الحيوي سيكون بعد ظهر الأحد 4 يونيو/حزيران، بمبادرة منها، "مسرحًا للحظة فريدة في تاريخه وهي تنظيم أكبر مسابقة إملاء في العالم".

وسيقام الحدث المرتقب على مساحة 6600 متر مربع بين محطة "جورج الخامس" لقطارات الأنفاق (المترو) وساحة "ليتوال"، وعلى شكل ديكور فصل دراسي فعلي، فيه مقاعد وطاولات ومنصة ولوح أسود (هو في الواقع شاشة عملاقة).

وأنشئت صفحة على الموقع الإلكتروني لبلدية باريس لتمكين الراغبين في المشاركة من تسجيل أسمائهم، وهو متاح لجميع عاشقي اللغة الفرنسية ممن يتجاوزون العاشرة، على أن يُختار نحو 1700 منهم بسحب قرعة.

وتفاعلت مواقع ومنصات فرنسية مع الخبر، مشيرة إلى أن الجادة الباريسية الشهيرة ستتحول إلى فصل دراسي تحت سماء مفتوحة، وأعادت نشر رابط التسجيل الخاص بالمسابقة.

المصدر : الفرنسية