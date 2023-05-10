السعودية تدعو بشار الأسد إلى حضور قمة جدة

وجّه الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود اليوم الأربعاء دعوة للرئيس السوري بشار الأسد للمشاركة في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، الذي سيعقد في مدينة جدّة يوم 19 مايو/أيار الجاري.

وأفادت وكالة أنباء النظام السوري (سانا) بأن الدعوة نقلها لبشار الأسد سفير السعودية في الأردن نايف السديري.

وأشارت الوكالة إلى أن بشار الأسد قال للسفير عقب تسلمه الدعوة إنّ "انعقاد القمة العربية المقبلة في السعودية سيعزّز العمل العربي المشترك لتحقيق تطلعات الشعوب العربية".

وتأتي الدعوة بعد أيام من قرار جامعة الدول العربية إنهاء تعليق عضوية سوريا بعد أكثر من عقد.

وأعلنت وزارة الخارجية السعودية أمس الثلاثاء استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في سوريا.

وكانت قمة سرت في ليبيا في 2010 آخر قمة حضرها بشار الأسد قبل اندلاع الثورة في سوريا عام 2011، ومن ثمّ تجميد عضوية بلده في جامعة الدول العربية في العام ذاته بسبب قمع النظام المظاهرات التي خرجت ضده.