حريق يؤدي لإغلاق السكك الحديد في هامبورغ الألمانية

اندلع حريق كبير في مستودعين بمنطقة هامبورغ روثنبرغ شمالي ألمانيا، في وقت مبكر صباح اليوم الأحد، مما أدى إلى إغلاق السكك الحديد.

وأفادت وسائل إعلام ألمانية بأنه تم تصنيف الوضع في المدينة على أنه شديد الخطورة، بسبب إمكانية تأثر السكان من الغازات الناجمة عن الحريق الذي لم تُعرف أسبابه.

ونقلت تقارير صحفية عن متحدث باسم رجال الإطفاء قوله إن أجواء وسط مدينة هامبورغ معتمة.

وقد أدى الحريق الكبير في المستودع إلى إغلاق خطوط السكك الحديد الواصلة بين هامبورغ ومدن مجاورة، وتأجيل مسارات رحلات أخرى.

وحذرت الشرطة في مدينة هامبورغ من احتمال وجود مواد سامة في الهواء بعد اندلاع الحريق. وقال متحدث باسم الشرطة إنه تم إجلاء نحو 140 شخصا، وإنه لا يمكن على الفور تحديد مدى خطورة الوضع.

وذكرت السلطات أن الحريق اندلع في روتينبورغزارت، التي تبعد بضعة كيلومترات إلى الجنوب الشرقي من هامبورغ، وأن السحابة الدخانية تتحرك باتجاه وسط المدينة.

وقال المتحدث باسم الشرطة إن لون السماء صار داكنا نتيجة لذلك، لكن الطقس جعل من الصعب التمييز بين الدخان والسحب، وأضاف أن الشرطة وسلطات الإطفاء تقيّم الموقف.