الاحتلال يحاول إخراج معتكفين من المسجد الأقصى بالقوة

قالت مراسلة الجزيرة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي حاولت الليلة إخراج معتكفين بالقوة من داخل المصلى القبلي في المسجد الأقصى المبارك.

وأضافت المراسلة، في نبأ عاجل عند منتصف ليل الثلاثاء، أن شرطة الاحتلال أطلقت قنابل الصوت داخل المسجد القبلي من خلال النوافذ بعد أن حطمت عددا منها، كما قامت قوات الاحتلال باقتحام العيادة الطبية الملاصقة للمسجد القبلي في المسجد الأقصى.

كما أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن وجود إصابات جراء الاقتحام.

وفي وقت سابق من مساء الثلاثاء، أصيب طفل فلسطيني، برصاص قوة إسرائيلية في بلدة سلوان بالقدس الشرقية وذلك قبل اعتقاله.

ونقلت وكالة الأناضول للأنباء عن هيئة البث الإسرائيلية الرسمية أن من وصفتهم بمشتبه بهم ألقوا الحجارة والزجاجات الحارقة على سيارة شرطة في القدس الشرقية، مضيفة أنه تم اعتقال فتى فلسطيني (15 عاما) من بلدة سلوان، دون التطرق لإصابته.

من جانبها، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن الطفل المصاب تم اعتقاله واقتيد لتلقي العلاج الطبي وهو في حالة مستقرة، دون ذكر تفاصيل إضافية عن حالته.

توترات

جاء ذلك بالتزامن مع تزايد التوترات بالحرم القدسي الشريف، حيث تحصن مئات المقدسيين داخل المصلى القبلي في المسجد الأقصى، منذ مساء الثلاثاء.

وكانت حركة حماس والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، قد حذرتا في وقت سابق من مساء الثلاثاء، من أن التصعيد في المسجد الأقصى وذبح القرابين خلال عيد الفصح اليهودي، سيؤدي إلى انفجار الأوضاع.

ويبدأ عيد الفصح اليهودي اعتبارا من غروب شمس اليوم الأربعاء 5 أبريل/نيسان ويستمر حتى 12 من الشهر ذاته.

وحسب وكالة الأناضول، تشهد مدينة القدس الشرقية وضواحيها تزايد التوتر منذ تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو أواخر العام الماضي والتي يصفها إعلام عبري بأنها الأكثر تطرفا في تاريخ إسرائيل.