عاجل | الأمين العام للناتو: فنلندا تنضم رسميا إلى الحلف غدا الثلاثاء
3/4/2023-|آخر تحديث: 3/4/202302:40 PM (مكة المكرمة)
عاجل | الأمين العام للناتو: فنلندا تنضم رسميا إلى الحلف غدا الثلاثاء
عاجل | مكتب الرئاسة الفنلندية: فنلندا ستنضم رسميا للناتو غدا الثلاثاء
عاجل | الأمين العام للناتو: لم نر حتى الآن أي تغيير في تموضع روسيا نوويا ونراقب الوضع بحذر
عاجل | الأمين العام للناتو: فنلندا ستقدم للحلف قوات مدربة ومعدات وعددا كبيرا من قوات الاحتياط
عاجل | الأمين العام للناتو: حدودنا البرية مع روسيا ستتضاعف بانضمام فنلندا للحلف
عاجل | الأمين العام للناتو: فنلندا ستصبح دولة كاملة العضوية في الحلف اعتبارا من غد الثلاثاء وستشارك في كافة اجتماعاته
عاجل | الأمين العام للناتو: أثبتنا لبوتين أن أبواب الناتو غير مغلقة وانضمام فنلندا للحلف خالف توقعاته
عاجل | الأمين العام للناتو: انضمام السويد في المستقبل القريب هدف لدول الناتو
المصدر : الجزيرة