عاجل | الأمين العام للناتو: فنلندا تنضم رسميا إلى الحلف غدا الثلاثاء

عاجل | مكتب الرئاسة الفنلندية: فنلندا ستنضم رسميا للناتو غدا الثلاثاء

عاجل | الأمين العام للناتو: لم نر حتى الآن أي تغيير في تموضع روسيا نوويا ونراقب الوضع بحذر

عاجل | الأمين العام للناتو: فنلندا ستقدم للحلف قوات مدربة ومعدات وعددا كبيرا من قوات الاحتياط

عاجل | الأمين العام للناتو: حدودنا البرية مع روسيا ستتضاعف بانضمام فنلندا للحلف

عاجل | الأمين العام للناتو: فنلندا ستصبح دولة كاملة العضوية في الحلف اعتبارا من غد الثلاثاء وستشارك في كافة اجتماعاته

عاجل | الأمين العام للناتو: أثبتنا لبوتين أن أبواب الناتو غير مغلقة وانضمام فنلندا للحلف خالف توقعاته

عاجل | الأمين العام للناتو: انضمام السويد في المستقبل القريب هدف لدول الناتو