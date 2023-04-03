تأهب أمني في نيويورك تحسبا لمثول ترامب أمام القضاء

ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن عناصر شرطة نيويورك وُضعوا في حالة تأهب، وأن جهاز الشرطة يبقى مستعدا للاستجابة لأي طارئ إذا لزم الأمر خلال مثول الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أمام المحكمة مساء بعد غد الثلاثاء.

وقال الناطق باسم شرطة نيويورك إن الشرطة ستضمن للجميع إمكانية ممارسة حقهم بطريقة سلمية، وأضاف أنه لا توجد في الوقت الراهن تهديدات ذات مصداقية.

وأوردت وكالة رويترز أن شرطة نيويورك وضعت حواجز معدنية حول برج ترامب، وأغلقت الطرق حول محكمة الجنايات في مانهاتن، حيث سيمثل الرئيس الأميركي السابق لمواجهة تهم، على رأسها شراء صمت ممثلة إباحية عام 2016، وهو أول رئيس أميركي سابق أو حالي يواجه اتهامات جنائية.

ويصف ترامب التحقيق القضائي معه بأنه مطاردة سياسية، في حين أعلن أنصاره، وضمنهم النائبة الجمهورية مارجوري تايلور، أنهم سيتوجهون إلى نيويورك الثلاثاء المقبل من أجل الاحتجاج أمام محكمة الجنايات في مانهاتن.





تهمة جنائية

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن مصادر مطلعة قولها إن الرئيس ترامب يواجه تهمة جنائية واحدة على الأقل في لائحة الاتهام التي أقرتها هيئة محلّفين في مانهاتن.

وأوضحت الوكالة أن الرئيس السابق يواجه تهما متعددة أخرى بتزوير سجلات تجارية، سيُكشف عنها أيضا يوم الثلاثاء.

ومن المتوقع أن تتلى على ترامب لائحة التهم الموجهة إليه، وتؤخذ بصماته وصورة له مثلما هي الإجراءات المتبعة ضد أي متهم، لكن لن توضع الأغلال في يديه.

وقال جو تاكوبينا محامي ترامب إن موكله يواجه قضية اضطهاد سياسي في القضية المرفوعة عليه بنيويورك، وأضاف المحامي، في مقابلة مع شبكة "إيه بي سي" (ABC) الأميركية، أنه يتطلع إلى تبرئة موكله بأسرع وقت ممكن.

وكانت شبكة بلومبيرغ نقلت عن مصدر مطلع أن فريق ترامب القانوني يخشى ألا ينال الرئيس الجمهوري السابق محاكمة عادلة في مانهاتن في ولاية نيويورك.

وأوضح المصدر نفسه أن الفريق القانوني يدرس طلب نقل القضية من مانهاتن إلى مكان آخر.