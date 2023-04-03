الاحتلال يخرج المعتكفين من المسجد الأقصى ويسمح باقتحامات المستوطنين

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس الأحد المصلى القبلي في المسجد الأقصى المبارك، وأخرجت المعتكفين بالقوة، وأبعدتهم خارج أسوار المسجد.

وأوردت وسائل إعلام فلسطينية أن الاحتلال أجبر النساء على الخروج من المصلى القبلي في الحرم القدسي.

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن سلطات الاحتلال سمحت باقتحام أكثر من 130 مستوطنا ساحات الأقصى، حيث أدوا طقوسا تلمودية قبل أن يغادروا.

#عاجل قوات الاحتلال تقتاد المعتكفين إلى جهة باب المغاربة بعد إخراجهم بالقوة من المصلى القبلي بالمسجد الأقصى pic.twitter.com/UuLcGhX3lG — AlQastal القسطل (@AlQastalps) April 2, 2023

اعتقالات وإبعاد

وذكر شهود عيان أن سلطات الاحتلال نفذت حملة اعتقالات وإبعاد عن الأقصى، في إجراء استباقي بمناسبة عيد "الفِصح اليهودي" الذي يصادف الأربعاء المقبل.

وقد حذر رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية أمس الأحد من نتائج الانتهاكات الإسرائيلية بالضفة الغربية ومدينة القدس واقتحامات المسجد الأقصى.

وشيّع آلاف الفلسطينيين من داخل الخط الأخضر أمس الأحد جثمان الشهيد محمد العصيبي إلى مقبرة بلدته حورة في النقب. وكان العصيبي قد استشهد في القدس برصاص شرطة الاحتلال الإسرائيلي بعد صلاة التراويح يوم الجمعة الماضي قرب باب السلسلة، أحد أبواب المسجد الأقصى.

وقد عمّ الإضراب العام كافة البلدات داخل الخط الأخضر حدادا وتنديدا بقتل العصيبي.

تظاهرة في مدينة أم الفحم تنديدًا باغتيال الشاب محمد العصيبي.

لمشاهدة الفيديو كاملا:

https://t.co/kpCLAl5XGX pic.twitter.com/GtJWtGjBup — الجرمق الإخباري (@aljarmaqnet) April 2, 2023

وقالت مراسلة الجزيرة نجوان سمري إن حالة من الغضب تسود بلدة حورة، مسقط رأس الشاب الشهيد، وسط مطالبة من ذويه وعائلته بالتحقيق في مقتله.

وأفادت بأن العصيبي كان يدرس خارج البلاد وفي السنة الأخيرة من الطب، وكان يتوقع أن يتخرّج بعد شهرين، وهو الابن الوحيد لوالديه، كما أن أباه مقعد.