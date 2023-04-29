للمرة الرابعة هذا العام.. جماعة متطرفة تعتدي على المصحف الشريف والعلم التركي في الدانمارك

أقدمت مجموعة متطرفة الجمعة على الاعتداء مجددا على القرآن الكريم والعلم التركي أمام سفارة أنقرة في العاصمة الدانماركية كوبنهاغن.

ونفذ الاعتداء عضو في مجموعة قومية متطرفة ومعادية للإسلام تدعى "باتريوتس لايف" (Patriots Live) أمام السفارة التركية.

ورفع منفذ الاعتداء الاستفزازي لافتات معادية وردد شعارات مسيئة للإسلام، وبث لحظات الاعتداء على الهواء مباشرة عبر حسابه في تويتر.

وذكر مراسل وكالة الأناضول أن المغتربين الأتراك ممن قدموا إلى السفارة للتصويت في الانتخابات الرئاسية والتشريعية، أعربوا عن استيائهم ورفضهم للاعتداء.

وبيَّن أن الشرطة الدانماركية تدخلت حينما رفع أحد الأتراك علم بلاده من على الأرض، وحذر منفذ الاعتداء.

وحذرت الشرطة المواطنين الأتراك من التدخل للاعتراض على الاستفزاز، وواصلت اتخاذ تدابيرها في محيط المنفذ.

يذكر أن المجموعة المتطرفة ذاتها كانت قد أقدمت على حرق نسخ من القرآن الكريم والعلم التركي في 24 و31 مارس/آذار الماضي، ثم في 14 أبريل/نيسان الجاري في كوبنهاغن. وقد أدانت الخارجية التركية بأشد العبارات تلك الاعتداءات المتكررة.