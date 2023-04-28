واشنطن تبحث مع حفتر منع فاغنر من زعزعة استقرار ليبيا والسودان

بحثت باربرا ليف مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى مع اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر منع مجموعة فاغنر الروسية من زيادة زعزعة استقرار ليبيا والسودان.

وقالت السفارة الأميركية في ليبيا إن ليف تحدثت هاتفيا أمس الخميس مع حفتر بشأن الحاجة الملحة لمنع الجهات الخارجية -ومن بينها فاغنر الروسية المدعومة من الكرملين- من زيادة زعزعة استقرار ليبيا أو جيرانها، بما في ذلك السودان.

وفي تغريدة أخرى أمس الخميس، ذكرت السفارة أن الولايات المتحدة تدعم بقوة الجهود المبذولة لإنهاء العنف في السودان ومنع المزيد من التداعيات الإقليمية.

تحدثت مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف مع قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر حول الحاجة الملحة لمنع الجهات الخارجية ومن بينها مجموعة فاغنر الروسية المدعومة من الكرملين من زيادة زعزعة استقرار #ليبيا أو جيرانها، بما في ذلك السودان. https://t.co/0aCc5vQCAU — U.S. Embassy – Libya (@USEmbassyLibya) April 27, 2023

والثلاثاء الماضي، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال مؤتمر صحفي في الأمم المتحدة بنيويورك إن من حق السودان الاستعانة بخدمات مجموعة فاغنر الأمنية الخاصة، فيما أعرب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الاثنين الماضي عن قلقه من وجود مجموعة فاغنر الروسية في السودان.

ومنذ 15 أبريل/نيسان الجاري تشهد عدة ولايات سودانية اشتباكات واسعة بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي) راح ضحيتها المئات بين قتيل وجريح، معظمهم من المدنيين.

وفي هذا الصدد، بحثت ليف هاتفيا -وفق السفارة الأميركية- مع وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية نجلاء المنقوش "تداعيات الأوضاع المؤسفة في السودان على الأمن الإقليمي، فضلا عن أهمية الدعم الكامل للجهود الأممية المكثفة الرامية إلى إجراء الانتخابات في ليبيا".

وتشهد ليبيا أزمة سياسية تتمثل في تصارع بين حكومة فتحي باشاغا التي كلفها مجلس النواب مطلع العام الماضي، وحكومة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة يكلفها برلمان جديد منتخب.

ولحل تلك الأزمة أطلقت الأمم المتحدة مبادرة سابقة لم تؤدِ للتوصل إلى تنظيم انتخابات، قبل أن يطلق مبعوثها عبد الله باتيلي في 27 فبراير/شباط 2023 مبادرة جديدة للغرض ذاته.