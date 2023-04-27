البحرية الأميركية طالبت بالإفراج عنها.. إيران احتجزت ناقلة نفط في خليج عمان

قالت البحرية الأميركية إن إيران احتجزت اليوم الخميس ناقلة نفط ترفع علم جزر مارشال في خليج عمان، بينما كانت تبحر في المياه الدولية.

وأظهرت بيانات تتبع الأقمار الصناعية من موقع "MarineTraffic.com" أنه تم رصد الناقلة التي تحمل اسم "Advantage Sweet" في خليج عمان شمال العاصمة العمانية مسقط بعد ظهر الخميس، و كانت قد أتت للتو من الكويت وأدرجت وجهتها على أنها مدينة هيوستن بولاية تكساس الأميركية.

وقال بيان للأسطول الأميركي الخامس ومقره الشرق الأوسط إن "ناقلة النفط أصدرت نداء استغاثة أثناء سيطرة القوات الإيرانية عليها".

وأضاف البيان أن سفينة "Advantage Sweet" هي السفينة التجارية الخامسة على الأقل التي تستولي عليها طهران خلال العامين الماضيين.

وطالب البيان إيران بالإفراج عن الناقلة فورا، لافتا إلى أن تصرفات إيران تتعارض مع القانون الدولي.

في المقابل، أكد الجيش الإيراني احتجاز ناقلة النفط في خليج عمان، قائلا إنها كانت تنقل حمولة أميركية، وترفع علم جزر مارشال.

وقال الجيش الإيراني إن الناقلة اصطدمت بسفينة إيرانية في مياع الخليج، وحاولت الفرار عبر إطفاء أجهزة التتبع.

وأشار الجيش الإيراني إلى إصابة بحارة وفقدان أثر اثنين، إثر حادثة الاصطدام.